Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,574 EUR +1,29% (13.11.2023, 19:43)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

4,85 GBP +1,43% (13.11.2023, 17:35)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (13.11.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.In einem ohnehin freundlichen Marktumfeld könnten Aktien von Energieriesen wie etwa BP oder Chevron am Montag erneut zulegen. Unterstützung habe es dabei wieder in Form steigender Ölpreise gegeben. Zuletzt habe ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar 82,49 US-Dollar gekostet. Das seien 1,06 Dollar mehr als vor dem Wochenende gewesen.Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Dezember sei um 1,01 Dollar auf 78,18 Dollar gestiegen. Die Organisation Erdöl exportierender Länder (OPEC) gehe für das laufende Jahr von einer etwas stärkeren weltweiten Nachfrage nach Erdöl aus. In diesem Jahr sei mit einem Wachstum der Ölnachfrage um 2,5 Millionen auf durchschnittlich 102,1 Millionen Barrel je Tag zu rechnen. Das seien 100.000 Barrel mehr als in der vorherigen Prognose angenommen. Für 2024 werde unverändert ein Wachstum der globalen, täglichen Ölnachfrage um 2,2 Millionen Barrel prognostiziert.Jüngste Daten hätten den robusten globalen Wachstumstrend und die soliden Rahmenbedingungen am Ölmarkt bestätigt, habe es geheißen. Die OPEC wolle so offenbar dem zuletzt gestiegenen Pessimismus mit Blick auf die Nachfrage entgegentreten. Zuletzt sei die Stimmung am Rohölmarkt weiterhin durch Konjunkturskepsis geprägt gewesen. In den vergangenen drei Wochen seien die Preise um mehr als zehn Prozent gefallen, weil schwache Konjunkturdaten aus den großen Verbrauchsländern USA und China eine rückläufige Nachfrage würden erwarten lassen.Diese Nachfragesorgen hätten die Angst vor Produktionsausfällen im Zuge des Nahost-Konflikts verdrängt. Die anfänglichen Ölpreisaufschläge wegen des Gaza-Kriegs seien mittlerweile verschwunden. Die Angebotsbeschränkungen Saudi-Arabiens und Russlands würden in diesem Umfeld nur begrenzt wirken."Der Aktionär" favorisiert im Ölsektor indes weiterhin die Aktien wie etwa BP aufgrund der breiteren Aufstellung, der günstigeren Bewertungen und der höheren Dividendenrenditen. Wer bei den Briten investiert ist, belässt den Stopp bei 4,60 Euro, so Thorsten Küfner. (Analyse vom 13.11.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link