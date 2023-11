Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,473 EUR +1,10% (09.11.2023, 17:38)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

4,755 GBP +0,91% (09.11.2023, 17:25)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (09.11.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Nach mehreren schwachen Tagen könnten die Aktien von Ölproduzenten wie BP im heutigen Handel wieder zulegen. Dies liege natürlich auch daran, dass die Ölpreise ihre Talfahrt vorerst gestoppt hätten und sich am Donnerstag etwas von ihren deutlichen Abschlägen der vergangenen Wochen hätten erholen können.Ungeachtet der jüngsten Stabilisierung stünden die Erdölpreise seit Wochen unter Druck. Ausschlaggebend sei die Nachfrageseite: Aufgrund zuletzt schwacher Konjunkturdaten aus den USA und einer andauernden Wachstumsschwäche in China seien die Marktteilnehmer zurückhaltend. Sinkende Verbraucherpreise hätten am Morgen einmal mehr die fragile Konjunkturlage im Reich der Mitte bestätigt.Auf der Angebotsseite würden große Fördernationen wie Saudi-Arabien und Russland zwar seit längerem ihr Angebot begrenzen. Allerdings schienen die Kürzungen derzeit allenfalls begrenzt Wirkung zu zeigen. Für Unsicherheit sorge am Markt der Krieg zwischen Israel und der Hamas. Die anfänglich befürchtete Ausweitung des Konflikts auf andere Länder im ölreichen Nahen Osten sei bisher aber ausgeblieben.Die Analysten der Schweizer Großbank UBS würden sich für die Ölpreise relativ zuversichtlich geben. "Wir gehen davon aus, dass der Ölpreis nach der jüngsten Schwächephase steigen wird", heiße es in einem Marktkommentar vom Donnerstag. Der Erdölverbrauch dürfte hoch bleiben, während das Risiko von Versorgungsunterbrechungen nicht verschwinde. "Da die Vorräte der großen Produzenten knapp bleiben, rechnen wir mit einer Erholung der Ölpreise."(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link