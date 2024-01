Mit Material von dpa-AFX



Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,339 EUR +0,53% (11.01.2024, 09:06)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

456,45 GBp -0,63% (10.01.2024, 17:35)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (11.01.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiegiganten BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Nach einer starken Performance in dem für sämtliche Energietitel starken Jahr 2022 sei es für die BP-Aktie im vergangenen Börsenjahr eher durchwachsen gelaufen. Und auch der Start in das neue Jahr dürfte die Anteilseigner des britischen Öl- und Gasproduzenten kaum sonderlich erfreuen. Denn zuletzt sei es erneut etwas aufwärts gegangen.Die Ölpreise hätten am Donnerstag ein Großteil ihrer Vortagesverluste wettgemacht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März habe zuletzt 77,41 US-Dollar gekostet. Das seien 61 Cent mehr als am Mittwoch gewesen. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar sei um 56 Cent auf 71,93 Dollar geklettert.Die Ölpreise hätten zum einen von den anhaltenden Spannungen im Nahen Osten profitiert, die erneut Sorgen bezüglich der Versorgung des Weltmarktes mit Rohöl geschürt hätten. Seit Ausbruch des Gaza-Krieges zwischen Israel und der islamistischen Hamas würden die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen im Jemen immer wieder Schiffe mit angeblich israelischer Verbindung im Roten Meer angreifen. Etwa zehn Prozent des gesamten Welthandels würden über diese Region laufen. Aktuell wägen die USA und ihre Verbündeten Optionen für Vergeltungsmaßnahmen gegen die Huthi-Rebellen ab.Zum anderen seien die Ölpreise von einem schwächeren Dollar-Wechselkurs gestützt worden. Dieser mache Rohöl für Käufer aus anderen Währungen günstiger, was die Nachfrage ankurbeln könne. Der Dollar sei am Donnerstag vor wichtigen US-Inflationsdaten etwas weiter unter Druck geraten.Wer die BP-Aktie bereits im Depot hat, bleibt dabei und beachtet den Stoppkurs bei 4,60 Euro, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.01.2024)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link