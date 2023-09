Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (14.09.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) zu kaufen.Der überraschende Rücktritt von Konzernchef Bernard Looney habe gestern die Schlagzeilen um den Energieriesen BP bestimmt. In diesem Zusammenhang sei fast etwas untergegangen, welch ambitionierte Pläne die Tochtergesellschaft verkündet habe. So wolle Deutschlands größte Tankstellenkette Aral bei den Ultraschnellladepunkten kräftig Gas geben.Demnach wolle das Management die Zahl der Ladepunkte mit mindestens 150 Kilowatt Ladeleistung bis 2030 mehr als verzehnfachen. Das aktuelle Netz von mehr als 1.700 Ladepunkten solle bis 2025 auf 5.000 Ladepunkte und bis 2030 auf bis zu 20.000 Ladepunkte wachsen, habe die Muttergesellschaft BP Europa am Mittwoch in Bochum mitgeteilt. Voraussetzung sei, dass die Behörden das Tempo bei Genehmigung und Netzzugang weiter beschleunigten. Geplant sei auch, speziell für Elektro-Lkw entwickelte Ladelösungen sowie andere CO2-ärmere Energien zum Antrieb von Fahrzeugen anzubieten.Im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur dpa habe BP Europa-Chef, Patrick Wendeler, eine oft zu lange Verfahrensdauer beim Ausbau des Ladenetzes beklagt. "Es gibt aktuell eine zweistellige Anzahl von Standorten, die live gehen könnten, die aber noch auf Netzanschlüsse oder Genehmigungen warten müssen." Je nach Bundesland und regionalem Energieversorger seien die Genehmigungsverfahren sehr komplex. "Teilweise warten wir bis zu zwei Jahre auf eine Genehmigung", habe der 51-Jährige gesagt.Laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft habe es Anfang Juli in Deutschland knapp 101.000 öffentliche Ladepunkte für E-Autos gegeben, davon seien rund 10.300 Ultraschnellladepunkte gewesen, also Lademöglichkeiten mit einer Ladeleistung von 150 Kilowatt oder mehr. In Deutschland würden laut Bundesnetzagentur knapp 6.500 Betreiber öffentlich zugängliche Ladepunkte unterhalten. Jeweils mehrere Tausend öffentliche Ladepunkte würden etwa die Energieversorger EnBW, E.ON oder EWE sowie der E-Autohersteller Tesla betreiben.Der britische Ölkonzern BP habe am Mittwoch neben seinen deutschen Ladesäulen-Plänen Eckpunkte zum Umbau seiner Deutschland-Tochter zu einem "integrierten Energieunternehmen" mitgeteilt. Demnach sollten Produktion und Verkauf von Raffinerieprodukten Hauptgeschäftsfelder bleiben. Sie sollten durch wachsende CO2-ärmere Geschäftsbereiche ergänzt werden, habe es geheißen. In Richtung 2030 sehe er eine "breitere Aufstellung" von BP in Deutschland, habe Wendeler laut der Mitteilung mitgeteilt."Deutschland ist ein Kernmarkt für BP", habe der zu diesem Zeitpunkt noch amtierende BP-Chef Looney laut der Mitteilung erklärt. Die Investitionen in Deutschland würden erhöht, um mehr CO2-ärmere Energie und Produkte anzubieten. Außerdem investiere man in das "heutige Energiesystem", um die Nachfrage zu bedienen. "Wir glauben, dass unsere Strategie als integriertes Energieunternehmen der beste Weg ist, Deutschlands ambitionierte Ziele für die Energiewende und seinen Wunsch nach Versorgungssicherheit zu unterstützen."BP Europa gehöre zum weltweit tätigen BP-Konzern. In Deutschland, Belgien, den Niederlanden, Österreich, Polen, der Schweiz und in Ungarn habe das Unternehmen Ende 2022 rund 9050 Menschen beschäftigt, davon rund 3.850 in Deutschland.Das Vorhaben von Aral passe zum Versuch des gesamten Konzerns, sich jetzt schon auf die kommende Energiewelt einzustellen. Inwieweit Looneys Nachfolger dessen ambitionierte Klimaziele ebenfalls verfolgen werde, dürfte spannend werden. Es bleibe indes dabei: Die Dividendenperle sei mit einem 2023er und einem 2024er KGV von 7 nach wie vor sehr günstig bewertet.Das Mitglied im Langfristigen Musterdepot ist daher ein klarer Kauf (Stopp: 4,60 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur BP-Aktie. (Analyse vom 14.09.2023)