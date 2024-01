LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (26.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiegiganten BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Der britische Konzern und Equinor würden die Eigentumsverhältnisse an ihren gemeinsamen Offshore-Windprojekten in den USA neu regeln. Demnach übernehme BP den 50%-igen Anteil von Equinor an den Beacon Wind-Projekten. Der norwegische Ernergiekonzern wiederum erhale von den Briten deren 50%-igen Anteil am Empire Wind-Projekt.Im Zuge der des Deals würden die beiden Konzerne jeweils die alleinigen Eigentümer und Betreiber der beiden Projekte vor der amerikanischen Küste sein. Über die genauen Hintergründe bzw. die Beweggründe des Tauschs hätten beide Unternehmen bislang keine Angaben gemacht.Bei den Analysten komme der Asset-Tausch gut an. Auch "Der Aktionär" bleibe für die BP-Aktie zuversichtlich gestimmt. Das Investment bei der günstig bewerteten Dividendenperle sollte weiterhin mit einem Stopp bei 4,60 Euro nach unten abgesichert werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.01.2024)Börsenplätze BP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:5,433 EUR +0,84% (26.01.2024, 15:49)