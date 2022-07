XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (04.07.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Energieriesen wie BP dürften weiterhin wenig Probleme haben, Tag für Tag satte Gewinne zu erzielen. Denn die Ölpreise würden sich auch zum Auftakt in die neue Handelswoche auf hohem Niveau halten.Am Rohölmarkt hätten zuletzt negative Faktoren dominiert. Für Belastung sorge v.a. die Furcht vor einer deutlichen Abkühlung der Weltwirtschaft. Die Erdölpreise seien deshalb in den vergangenen Wochen tendenziell gefallen, aber von hohem Niveau aus. Seit Jahresbeginn seien die Preise um rund 40% gestiegen. Grund sei hauptsächlich der Ukraine-Krieg. Ein weiterer Belastungsfaktor sei das strikte Vorgehen der politischen Führung gegen die Corona-Welle in China. Das Reich der Mitte sei einer der größten Ölverbraucher der Welt.Auch wenn es geopolitische und konjunkturell immer wieder Belastungsfaktoren gebe, bleibe festzuhalten: Bei BP laufe es derzeit absolut rund. Der Energieriese scheffele satte Gewinne und komme beim Ausbau der Engagements in Zukunftsbereichen wie Erneuerbaren Energien, Wasserstoff oder Elektromobilität gut voran. Die BP-Aktie bleibe attraktiv, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.07.2022)