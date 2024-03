Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,79 EUR +0,09% (19.03.2024, 10:31)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

495,25 GBp +0,40% (19.03.2024, 10:20)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (19.03.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.An den vergangenen Tagen habe die BP-Aktie deutlich zugelegt. Rückenwind hätten die Anteilscheine des britischen Öl- und Gasproduzenten natürlich zuletzt auch von den steigenden Gas- und Ölpreisen erhalten. Im heutigen Handel würden WTI, Brent & Co allerdings wieder etwas nachgeben und die Kursgewinne der vorherigen Handelstage vorerst nicht fortsetzen können.Am Morgen habe ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 86,72 US-Dollar gekostet, und damit 17 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung sei um 19 Cent auf 82,53 Dollar gefallen. Marktbeobachter hätten von einer leichten Gegenbewegung gesprochen. Bis zum Montag seien die Ölpreise noch drei Handelstage in Folge gestiegen und der Preis für Brent-Öl aus der Nordsee habe zu Beginn der Woche den höchsten Stand seit November erreicht.Als ein Grund für den jüngsten Anstieg der Ölpreise würden unter anderem die kürzlichen Drohnenangriffe der Ukraine auf Anlagen der russischen Ölindustrie gelten. Diese dürften nach Einschätzung eines Branchenexperten Raffinierungskapazitäten im Umfang von täglich 600.000 Barrel Öl beschädigt haben. Auf diese Größenordnung habe Torbjörn Törnqvist, Chef des großen Ölhändlers Gunvor, den Produktionsausfall auf einer Energiekonferenz von S&P Global in Houston geschätzt.Gestützt worden seien die Ölpreise zudem von der Förderpolitik wichtiger Ölstaaten, die im Verbund OPEC+ zusammengeschlossen seien. Die Staaten hätten Anfang März die Förderkürzungen bis zur Mitte des Jahres verlängert. Diese habe bei den Ölpreisen für weiteren Auftrieb gesorgt.Wer die BP-Titel im Depot hat, beachtet weiterhin den Stoppkurs bei 4,60 Euro, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur BP-Aktie. (Analyse vom 19.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link