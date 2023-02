Börsenplätze BP-Aktie:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (08.02.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Der britische Energieriese BP habe gestern die Zahlen für das abgelaufene Jahr veröffentlicht. Im Zuge dessen habe der Kurs kräftig zulegen können. Dabei sei auch der Sprung über den charttechnisch wichtigen Widerstandsbereich bei 500 Britischen Pence (umgerechnet etwa 5,60 Euro) gelungen.Nun wäre der Weg nach oben vorerst frei. Gehe es nach den Analysten, die sich nach den gestrigen Ergebnissen zu Wort gemeldet hätten, so müsste die Dividendenperle auch fundamental betrachtet deutlich höher stehen.Die kanadische Bank RBC habe das Kursziel für BP von 550 auf 650 Pence angehoben und die Einstufung auf "outperform" belassen. Ein stärkeres gesamtwirtschaftliches Umfeld habe es dem Ölkonzern erlaubt, das Kerngeschäft stabiler zu halten und gleichzeitig sein kohlenstoffarmes Portfolio auszubauen, so Analyst Biraj Borkhataria. Dies dürften die Anleger goutiert haben.Die US-Investmentbank Goldman Sachs sei sogar noch bullisher gestimmt. Analyst Michele della Vign habe die Aktie auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 690 Pence belassen, was 34 Prozent über dem gestrigen Schlusskurs liege. Ein starker Cashflow im vierten Quartal führe zu umfangreicheren Aktienrückkäufen und einer gegenüber dem Vorquartal erhöhten Dividende.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link