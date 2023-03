Börsenplätze BP-Aktie:



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (03.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) weiterhin zu kaufen.Der Vorstand des britischen Energieriesen BP habe in der Vergangenheit viel und gerne über den Wandel hin zu einem grünen Unternehmen gesprochen. Allzu viel geschehen sei diesbezüglich in den letzten Jahren aber letztlich eher wenig. Nun würden die Briten aber allmählich auf das Gaspedal drücken und hätten in dieser Woche spannende Projekte angekündigt.So habe der Konzern mit Iberdrola ein Joint Venture gegründet. Die beiden Gesellschaften möchten bis zum Jahre 2030 insgesamt knapp eine Milliarde Euro in die Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge in Spanien und Portugal investieren und damit bis zu 12.000 Schnellladepunkte installieren. Die beiden Konzerne möchten auch in Großbritannien enger beim Ausbau der dortigen Ladeinfrastruktur zusammenarbeiten.Zudem stelle der Öl- und Gasriese zwei Milliarden Euro zum Bau einer riesigen Anlage für grünen Wasserstoff in Valencia bereit. Das Ziel bestehe darin, bis zum Jahre 2023 auf zwei Gigawatt Elektrolysekapazität zu kommen.Darüber hinaus weite die Tochter BP Lighthouse ihre Kooperation mit dem Solarkonzern First Solar aus, um genügend Kapazitäten für einen weiteren Ausbau der Solarenergie in den USA zu haben.Die mit einem KGV von 6 günstig bewertete Dividendenperle (aktuelle Rendite: 4,1 Prozent) bleibt ein Kauf (Stopp: 4,60 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur BP-Aktie. (Analyse vom 03.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link