LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

500,30 GBp -0,46% (01.11.2023, 15:4916)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (01.11.2023/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:J.P. Morgan Securities stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) herab und senkt das Kursziel.Der substanzielle Fehlbetrag im dritten Quartal folge auf ein schwaches zweites Quartal, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Die US-Bank sei der Ansicht, dass die Cashflows des britischen Energiegiganten in diesem Jahr zunehmend von größeren Standardabweichungsvariablen abhängig seien - insbesondere vom Handel und vom Betriebskapital. Für zukünftige Cash-Renditen ergebe sich ein schwächeres Risiko-Ertrags-Verhältnis, insbesondere da die Volatilität in Teilen des Energiekomplexes abnehme.J.P. Morgan Securities hat in einer aktuellen Aktienanalyse die BP-Aktie von "neutral" auf "underweight" herabgestuft und das Kursziel von 615 auf 550 GBp gesenkt. (Analyse vom 27.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:5,782 EUR 0,00% (01.11.2023, 15:56)