Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,58 EUR +0,14% (04.12.2023, 08:42)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

4,784 GBP -0,15% (01.12.2023, 17:35)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (04.12.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.BP sei bereits seit längerer Zeit ein regelrechter "Analystenliebling". Immer wieder gebe es sehr bullishe Studien von Experten, in welchen dem Papier des britischen Energieriesen sattes Aufwärtspotenzial zugesprochen werde. Bereits in der letzten Woche habe es eine Kaufempfehlung und eine Kurszielanhebung von RBC gegeben. Nun habe Barclays nachgelegt und zwar kräftig.So habe die britische Großbank die Einstufung für BP mit Blick auf eine Komplettübernahme des Solarunternehmens Lightsource auf "overweight" belassen. Das Kursziel sei bei 10 GBP (umgerechnet 11,67 Euro) belassen worden, was 109% über dem letzten Schlusskurs liege. Die Analystin Lydia Rainforth habe in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einer positiven Reaktion des Marktes auf diesen Zukauf gerechnet. Der Kaufpreis von etwa 500 Mio. GBP liege gut im Kapitalrahmen des Öl- und Gaskonzerns. Mit dem Schritt untermauere BP die Ambitionen hinsichtlich der Dekarbonisierung.Auch "Der Aktionär" halte die Aktie von BP aktuell für deutlich unterbewertet. Bei der Dividendenperle könne nach wie vor zugegriffen werden. Die Position sollte unverändert mit einem Stopp bei 4,60 Euro nach unten hin abgesichert werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: