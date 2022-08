Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,02 EUR -3,85% (31.08.2022, 14:07)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

5,03 EUR -3,64% (31.08.2022, 13:43)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

4,326 GBP -3,71% (31.08.2022, 13:55)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (31.08.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Konjunktursorgen würden auch auf an den Ölpreisen lasten. Die Erwartung weiter deutlich steigender Leitzinsen in wichtigen Volkswirtschaften dämpfe die Wachstumsaussichten. Im August seien die Verbraucherpreise in der Eurozone zum Vorjahresmonat um 9,1% gestiegen. Das sei die höchste Rate seit der Einführung des Euro als Buchgeld. Mittlerweile werde in der Eurozone im September eine Leitzinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte nicht mehr ausgeschlossen.Nach deutlichen Aufschlägen zum Wochenstart seien die Erdölpreise am Dienstag kräftig gefallen. Analysten würden schon seit längerem auf teils hohe Preisschwankungen im Tagesverlauf verweisen. Ausschlaggebend sei die anhaltende Unsicherheit wegen einer Vielzahl an Risikofaktoren. Dazu würden neben dem Ukraine-Krieg v.a. aktuelle politische Unruhen in den ölreichen Ländern Irak und Libyen zählen.Die Nachfrage sei unterdessen gekennzeichnet durch Konjunkturängste. Angesichts zahlreicher Belastungsfaktoren, darunter die global hohe Inflation, würden die Wirtschaftsaussichten für weite Teile der Welt als schlecht gelten. Besonders betroffen sei Europa angesichts seiner hohen Abhängigkeit von russischem Erdgas und stark verminderten Gaslieferungen seitens Russland.Mit dem Rückgang bei den Ölpreisen gehe es am heutigen Mittwoch auch bei den Ölaktien deutlich nach unten. Rücksetzer würden einfach dazugehören und sollten kein Grund zu erhöhter Sorge sein. Das Marktumfeld bleibe gut, Anleger sollten investiert bleiben. Allerdings sollte man die Position bei BP mit einem Stopp bei 4 Euro absichern, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.08.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: