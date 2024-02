Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



5,46 EUR +0,65% (27.02.2024, 16:14)



4,69 GBP +0,49% (27.02.2024, 15:55)



GB0007980591



850517



BPE5



BP



BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (27.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiegiganten BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Rückenwind für die BP-Aktie: Die Experten der kanadischen Bank RBC hätten die Aktie des britischen Energieriesen erneut mit "outperform" eingestuft. Den fairen Wert beziffere Analyst Biraj Borkhataria unverändert auf 600 Britische Pence (umgerechnet 7,02 Euro), was 28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liege.Nach der unterdurchschnittlichen Entwicklung der europäischen Energiewerte in den vergangenen Monaten seien die Bewertungen nun attraktiver geworden. Abgesehen von den schwächeren globalen Gaspreisen bleibe das Konjunkturumfeld ertragsfördernd. Zudem sollte die Kombination aus gesunden Bilanzen und robusten Ausschüttungen an die Aktionäre dazu beitragen, die Performance des Sektors 2024 zu beleben.Allerdings gebe es Gegenwind vom Ölmarkt. So seien die Ölpreise heute wieder gesunken. Die Bewegungen hätten sich aber in engen Grenzen gehalten. Nachdem die Notierungen zum Handelsbeginn noch etwas zugelegt hätten, seien sie bis zum Mittag in die Verlustzone gedreht.Dabei habe noch im frühen Handel die Kursentwicklung am Devisenmarkt den Ölpreise geholfen. Der US-Dollar habe zu Beginn der Handelswoche an Wert verloren, was Rohöl in Ländern außerhalb des Dollarraums billiger gemacht und die Nachfrage erhöht habe. Seit dem Morgen hätten sich im Handel mit dem Dollar allerdings keine weiteren größeren Kursbewegungen gezeigt.Auch "Der Aktionär" sei für die Anteilscheine des britischen Energieriesen BP zuversichtlich gestimmt: Die Bewertung sei günstig, die Aussichten gut und die Bilanz solide. Darüber hinaus locke eine Dividendenrendite von fünf Prozent.Wer die Aktie im Portfolio hat, bleibt dabei und beachtet den Stopp bei 4,60 Euro, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.02.2024)Mit Material von dpa-AFX