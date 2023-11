Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (27.11.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) nach wie vor ein klarer Kauf.Die Aktie des britischen Energieriesen BP sei bei vielen Privatanlegern hierzulande sehr beliebt. Dafür sorge die attraktive Dividendenpolitik. Aktuell belaufe sich die Dividendenrendite auf 4,7 Prozent. Und die Experten des Analysehauses RBC würden für die Anteilscheine darüber hinaus auch noch reichlich Kurspotenzial sehen.So sei das Kursziel für die BP-Aktie nun von 550 auf 625 Britische Pence (umgerechnet 7,19 Euro) angehoben worden. Daraus ergebe sich Luft nach oben von knapp 30 Prozent.Rückenwind vom Ölmarkt gebe es für den Kurs derzeit allerdings nicht. Die Preise hätten zuletzt stagniert. Aktuell stehe vor allem die Förderpolitik des großen Verbunds OPEC+ im Mittelpunkt des Interesses. Nach Unstimmigkeiten über die Ausrichtung sei ein für das Wochenende geplantes Treffen auf Donnerstag verschoben worden. Der Disput drehe sich offenbar vor allem um die Produktion afrikanischer Staaten wie Angola und Nigeria, die ihre Förderung würden ausweiten wollen. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichte unter Berufung auf einen Delegierten, dass hier eine Einigung mit Saudi-Arabien kurz bevorstehe.Rohstoffexpertin Barbara Lambrecht von der Commerzbank habe von einer Beruhigung am Ölmarkt gesprochen, als klar geworden sei, dass die Verschiebung des Treffens nicht einem Sinneswandel Saudi-Arabiens anzulasten sei. Das führende OPEC-Land scheine weiterhin bereit, einen Großteil der Angebotskürzung zur Stabilisierung des Ölmarktes zu schultern, so Lambrecht.Der Ölriese Saudi-Arabien begrenze seine Förderung seit längerem wesentlich deutlicher als die übrigen OPEC-Länder. Damit sollten vor allem die in den vergangenen Wochen gefallenen Preise gestützt werden."Der Aktionär" sei ebenso wie RBC weiterhin bullish gestimmt: Die Perspektiven für BP würden gut bleiben. Die günstig bewertete Dividendenperle ist nach wie vor ein klarer Kauf, so Thorsten Küfner. Der Stoppkurs könne bei 4,60 Euro belassen werden. (Analyse vom 27.11.2023)Mit Material von dpa-AFX