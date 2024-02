Börsenplätze BP-Aktie:



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (06.02.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der britische Energieriese BP habe heute seine Zahlen für das vierte Quartal des abgelaufenen Jahres veröffentlicht. Dabei habe das Unternehmen die Prognosen der Analysten übertreffen können. So habe BP zwischen Anfang Oktober und Ende Dezember einen um Sondereffekte bereinigten Gewinn von 2,99 Milliarden Dollar erzielt und damit über den Markterwartungen gelegen.Im Zuge von Wertberichtigungen - unter anderem auf rohstoffbezogene Finanzinstrumente - habe BP allerdings nur einen Nettogewinn von 371 Millionen Dollar ausgewiesen. Der operative Cashflow habe 9,38 Milliarden Dollar betragen. Im Vorfeld hätten Analysten hier nur mit 8,24 Milliarden Dollar gerechnet.Als Dividende sollten erneut 7,27 US-Cent je Aktie ausgeschüttet werden. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet, würde sich daraus eine Ausschüttung von 29,08 Cent ergeben. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau, ergebe das eine Dividendenrendite von stattlichen 5,1 Prozent.Trotz der gesunkenen Gewinne im Schlussquartal 2023 wolle der Energieriese zusätzliche Milliarden in den Rückkauf eigener Aktien stecken. Demnach plane das Unternehmen, im Verlauf des ersten Halbjahres Anteilscheine im Volumen von 3,5 Milliarden US-Dollar zu erwerben. Dies habe Konzernchef Murray Auchincloss am Dienstag im Rahmen der Veröffentlichung der jüngsten Geschäftszahlen angekündigt.BP komme auch mit dem aktuellen Ölpreisniveau sehr gut zurecht. Der vollkommen kreativlose und auch langfristig betrachtet nicht gerade sinnvolle Aktenrückkauf sei ein weiterer Beleg für die enorme finanzielle Stärke der Briten. Indes bleibe es dabei: Trotz der sehr günstigen Bewertung der Dividendenperle sowie der mittel- bis langfristig guten Perspektiven dränge sich hier aktuell noch kein Einstieg auf. Zuvor sollte eine klare Bodenbildung beziehungsweise Trendwende abgewartet werden.Wer die Aktie im Depot hat, bleibt dabei und beachtet den Stopp bei 4,60 Euro, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zu BP in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link