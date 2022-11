Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,649 EUR +0,71% (02.11.2022, 08:26)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

5,651 EUR +1,07% (01.11.2022)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

4,86 GBP +1,39% (01.11.2022)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (02.11.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Öl-Konzerns BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.BP habe gestern die Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt - und die seien gut angekommen. So habe die US-Investmentbank Goldman Sachs die BP-Aktien mit einem Kursziel von 700 Pence (umgerechnet 8,13 Euro) auf der "Conviction Buy List" belassen. Daraus errechne sich Aufwärtspotenzial von 44 Prozent.Die Eckdaten des Öl- und Gaskonzerns seien stark, so Analyst Michele della Vigna. Begleitet worden seien sie zudem von der Ankündigung eines Aktienrückkaufs in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar vor der Bekanntgabe der Schlussquartalszahlen, habe er hervorgehoben. Damit steige die Summe aller angekündigten Aktienrückkäufe aus dem Überschuss-Cashflow dieses Jahres auf 8,5 Milliarden Dollar. Das entspreche im bisherigen Jahresverlauf 60 Prozent des überschüssigen Barmittelzuflusses.Auch die kanadische Bank RBC bleibe bullish. So habe Analyst Biraj Borkhataria BP mit einem Kursziel von 550 Pence erneut mit "outperform" eingestuft. Der Öl- und Gaskonzern habe starke Quartalszahlen vorgelegt. Der bereinigte Nettogewinn sei weitaus höher als der Konsens und habe auch seine Erwartungen übertroffen. Grund sei das außergewöhnliche Gashandelsgeschäft, was laut Borkhataria angesichts des Ausfalls des US-Flüssiggas-Terminalbetreibers Freeport besonders beeindruckend sei."Der Aktionär" ist für die BP-Aktie ebenfalls bullish gestimmt. Die immer noch günstig bewertete Dividendenperle bleibt fester Bestandteil im Langfristigen Musterdepot, so Thorsten Küfner. Der Stoppkurs sollte zur Gewinnsicherung auf 4,30 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 02.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: