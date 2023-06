London Stock Exchange-Aktienkurs BP-Aktie:

Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (14.06.2023/ac/a/a)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von Piper Sandler:Die Analysten von Piper Sandler senken in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie des Energieriesen BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF).Während die weltweite Ölnachfrage "relativ unterstützend" bleibe, dürften ein stärker als erwartetes Ölangebot und ein wachsender saudischer Kapazitätspuffer den Ölpreis in absehbarer Zukunft auf einem moderateren Niveau halten, so der Analyst. Infolgedessen habe er seine Prognosen für die Rohölpreise in den nächsten 18 Monaten reduziert und die Schätzungen von 110 bzw. 105 US-Dollar für Brent in den Jahren 2023 und 2024 auf 83 bzw. 90 US-Dollar pro Barrel gesenkt. Piper habe auch die Schätzungen und Preisziele für alle integrierten Ölsorten gesenkt.Die Analysten von Piper Sandler stufen die BP-Aktie weiterhin mit "overweight" ein. Das Kursziel werde von 46,00 auf 42,00 USD reduziert. (Analyse vom 13.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:5,52 EUR +1,60% (14.06.2023, 13:33)