Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,423 EUR +0,41% (16.06.2023, 22:26)



London Stock Exchange-Aktienkurs BP-Aktie:

459,60 GBp -0,02% (16.06.2023, 17:35)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Stock Exchange-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (19.06.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Energieriesen BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die BP-Aktie habe sich in den vergangenen Wochen eher mau entwickelt. Dies habe natürlich in erster Linie an der schwachen Entwicklung der Ölpreise gelegeb. Doch diese hätten am vergangenen Freitag erneut zulegen können - und dürften nach Ansicht der Rohstoffexperten der Commerzbank ihre Erholung noch fortsetzen.So habe am Freitag ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 76,19 US-Dollar gekostet. Das seien 53 Cent mehr als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juli-Lieferung sei um 60 Cent auf 71,24 Dollar gestiegen.Die Erdölpreise hätten an den vergangenen Tagen tendenziell zugelegt. Unterstützung sei zuletzt vor allem aus China gekommen, wo die Notenbank ihre Geldpolitik in dieser Woche weiter gelockert habe. Damit wolle sie der schwächelnden heimischen Wirtschaft unter die Arme greifen. Spekuliert werde auch auf zusätzliche Konjunkturhilfen des Staates. China sei einer der größten Energieverbraucher der Welt.In anderen Ländern, insbesondere in den USA, würden die konjunkturellen Sorgen überwiegen. Weil die US-Notenbank FED ihre Leitzinsen zur Bekämpfung der hohen Inflation kräftig angehoben habe, werde in der weltgrößten Volkswirtschaft eine Rezession befürchtet. In der Eurozone sei die Wirtschaftsleistung im Winterhalbjahr bereits leicht gefallen. Das laste auf der Energienachfrage und den Erdölpreisen.Die Perspektiven für die Ölpreise würden sich aufhellen. Davon würden natürlich Energieproduzenten wie BP profitieren. Das Mitglied im Langfristigen Musterdepot glänze mit einer hervorragenden Marktstellung, einer soliden Bilanz und guten Aussichten. Die BP-Aktie sei mit einem KGV von 6 immer noch günstig bewertet. Zudem winke eine Dividendenrendite von mehr als vier Prozent. Der Stoppkurs kann vorerst noch bei 4,60 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.06.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link