Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

4,8195 EUR +1,30% (27.09.2022, 08:54)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

4,8075 EUR -1,35% (26.09.2022)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

4,30 GBP -0,73% (26.09.2022)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (27.09.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die zuvor über Monate hinweg stark gelaufene Aktie von BP sei in der vergangenen Woche deutlich unter Druck geraten. Hauptgrund hierfür dürften die schwächelnden Ölpreise sowie die allgemein große Nervosität an den Märkten sein. Indes habe es eine Abstufung von der US-Bank J.P. Morgan gegeben.So habe deren Analyst Christyan Malek die BP-Aktie nach der zuletzt guten Entwicklung des Aktienkurses von "overweight" auf "neutral" abgestuft gesenkt. Das Kursziel habe Malek in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie von 530 Pence auf 520 Pence reduziert. Er habe das Papier seit 2016 zum Kauf empfohlen und traue dem Unternehmen weiter zu, den Investoren eine attraktive Gesamtrendite bieten zu können. Allerdings sehe er in den Titeln der Ölkonzerne TotalEnergies und Shell noch bessere Chancen."Der Aktionär" sei (wie übrigens die Mehrheit der Analysten, die sich mit der Aktie befassen würden) für die BP-Titel bullish gestimmt. Die mittel- bis langfristigen Perspektiven für den Energieriesen seien weiterhin gut, zudem sei die Bewertung günstig.Dividendenjäger können nach wie vor an Bord bleiben, der Stopp sollte bei 4,00 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.09.2022)Mit Material von dpa-AFXBörsenplätze BP-Aktie: