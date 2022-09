Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,297 EUR +1,87% (05.09.2022, 09:14)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

5,248 EUR +2,44% (02.09.2022)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

4,54 GBP +2,83% (02.09.2022)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (05.09.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Heute werde es wieder spannend für BP und andere Ölförderer. Denn rund 20 Ölproduzentenländer würden am Montag im Rahmen der Allianz OPEC+ über ihre Förderquoten ab Oktober beraten. Viele Marktbeobachter würden erwarten, dass die Gruppierung in der Online-Sitzung an ihren bisherigen Produktionszielen festhalte. Saudi-Arabien, eines der dominierenden Mitglieder, habe jedoch unlängst auch die Möglichkeit einer Produktionskürzung in den Raum gestellt.Die OPEC+, zu der auch Russland gehöre, habe in ihrer vorherigen Monatssitzung Anfang August beschlossen, das gemeinsame Tagesproduktionsziel im September um die geringe Menge von 100 000 Barrel (je 159 Liter) anzuheben. Größere Sprünge nach oben seien wegen der extrem begrenzten Kapazitätsüberschüsse kaum möglich, habe es geheißen.Zu Ende der vergangenen Handelswoche seien die Ölpreise nach mehreren Tagen mit Abschlägen wieder gestiegen. Zuvor sei Rohöl unter Druck geraten. Zu den Faktoren für den Abwärtstrend hätten Sorgen über die globale Wirtschaft, der Kampf vieler Zentralbanken gegen die Inflation sowie der starke Dollar gehört, der den in der US-Währung gehandelten Rohstoff für viele Marktteilnehmer verteuere. Wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine sei das Preisniveau jedoch weiter deutlich höher als vor dem Konflikt."Der Aktionär" bleibt für die günstig bewerteten Anteilscheine von BP bullish gestimmt. Anleger können beim Mitglied des Langfristigen Musterdepots nach wie vor zugreifen, so Thorsten Küfner. Der Stoppkurs könne bei 4,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 05.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: