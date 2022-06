Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

4,4995 EUR +0,20% (27.06.2022, 08:53)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

4,4975 EUR +2,82% (24.06.2022)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

3,87 GBP +2,89% (24.06.2022)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (27.06.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Ansicht von Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können Anleger bei der Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) nach wie vor zugreifen.Zuletzt habe die BP-Aktie noch kräftig korrigiert, was vor allem an der allgemein schlechten Stimmung an den Märkten sowie an den schwächelnden Ölpreisen gelegen habe. Doch diese hätten zumindest am Freitag wieder merklich zugelegt. Zuletzt habe Brent 113,13 US-Dollar gekostet. Das seien 3,08 Dollar mehr als am Vortag gewesen. WTI sei um 3,33 Dollar auf 107,60 Dollar gestiegen.Berichte über erneute Produktionsausfälle im nordafrikanischen Ölförderland Libyen hätten die Preise gestützt, schreibe Commerzbank-Analyst Carsten Fritsch. Dort habe die Ölproduktion einer Ölgesellschaft im Osten des Landes wegen abermaliger politischer Proteste eingestellt werden müssen. Laut Fritsch dürfte die Ölproduktion in Libyen um rund ein Viertel zurückgehen.In der abgelaufenen Woche seien die Ölpreise jedoch merklich gefallen. Seit Mitte Juni stünden die Erdölpreise tendenziell unter Druck. Auslöser seien aufkommende Rezessionsängste. Befürchtet werde, dass die deutlichen Zinsanhebungen vieler Notenbanken im Kampf gegen die hohe Inflation die ohnehin fragile Konjunktur ins Straucheln bringe. Belastet werde die Wirtschaft seit längerem durch erhebliche Verspannungen im Welthandel, ausgelöst durch die Corona-Krise und verstärkt durch den Ukraine-Krieg.Ungeachtet dessen würden sich die Rohölpreise immer noch auf hohem Niveau befinden. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine habe das weltweite Angebot deutlich reduziert, da russisches Öl im Westen von vielen Ländern boykottiert werde und zahlreiche andere Staaten aus Angst vor Sanktionen auf russisches Öl eher verzichten würden. Die Energienachfrage habe nach Beruhigung der Corona-Pandemie deutlich angezogen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: