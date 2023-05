Börsenplätze BP-Aktie:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc, hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Gegenwind für Energieriesen wie Equinor und BP: Die Ölpreise seien am Dienstag wieder etwas gesunken. Zuletzt habe ein Barrel Brent zur Lieferung im Juli 74,95 US-Dollar gekostet. Das seien 30 Cent weniger als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Barrel West Texas Intermediate (WTI) zur Juni-Lieferung sei um 28 Cent auf 70,83 Dollar gefallen.Am Vormittag habe die Internationale Energieagentur (IEA) deutlich gemacht, dass Russland die angekündigte Kürzung der Ölförderung nur teilweise umsetze. Im April habe die Fördermenge bei durchschnittlich etwa 9,6 Millionen Barrel pro Tag gelegen, heiße es im Monatsbericht des Interessenverbands führender Industriestaaten. Damit sei die Ölproduktion nur 200.000 Barrel pro Tag niedriger gewesen als vor der Kürzung.Russland habe im März eine Förderkürzung um 500.000 Barrel pro Tag angekündigt und die Maßnahme als Reaktion auf die Wirtschaftssanktionen westlicher Industriestaaten im Zuge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine dargestellt.Generell würden die Ölpreise auch von Nachfragesorgen belastet. Am frühen Morgen sei bekannt geworden, dass Chinas Industrieproduktion im April zwar gestiegen sei. Der Anstieg der Fertigung sei aber deutlich schwächer ausgefallen, als am Markt erwartet worden sei. In den vergangenen Handelstagen habe die schleppende konjunkturellen Entwicklung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt die Ölpreise immer wieder belastet.Die aktuelle Ölpreisschwäche sei noch kein größeres Problem für BP und Equinor. Beide Unternehmen dürften dank ihrer guten Kostenstrukturen selbst bei deutlich niedrigeren Preisen hochprofitabel wirtschaften können. Die beiden günstig bewerteten Dividendenperlen bleiben attraktiv, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Stoppkurse sollten bei 4,60 (BP) beziehungsweise 19,50 Euro (Equinor) belassen werden. (Analyse vom 17.05.2023)Mit Materal von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link