Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (02.10.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) weiterhin zu kaufen.Es laufe nach wie vor blendend bei den großen Ölproduzenten wie etwa BP oder TotalEnergies . Denn die Ölpreise würden weiterhin auf einem sehr hohen Niveau verharren.Zwar sei der WTI-Preis am Freitag etwas unter Druck geraten. Denn im Juli sei in den USA die Ölförderung fast auf einen Rekordwert gestiegen. Sie habe 12,99 Millionen Barrel pro Tag erreicht. Höher gewesen sei sie lediglich im November 2019, als sie auf 13,0 Millionen Barrel gestiegen sei. Dies gehe aus Zahlen des US-Energieministeriums hervor. Der größte Zuwachs sei aus dem Bundesstaat Texas gekommen, wo die Förderung einen Rekordwert erreicht habe.Unter dem Strich hätten die Erdölpreise in der vergangenen Woche dennoch abermals zugelegt. Ein Fass Nordseeöl habe zeitweilig mehr als 97 Dollar gekostet, die runde 100-Dollar-Marke rücke also näher. Der Preis für amerikanisches Rohöl sei erstmals seit Sommer 2022 über die Marke von 95 Dollar geklettert. Seit Anfang Juli seien die Preise um mehr als 20 Dollar gestiegen.Wichtigster Grund für die Preiszuwächse sei die künstliche Angebotsverknappung durch große Förderländer wie Saudi-Arabien und Russland. Hinzu kämen knappe Rohölvorräte, insbesondere in den USA. Auf der Nachfrageseite sei in den Vereinigten Staaten von der vielfach befürchteten Rezession bisher nichts zu sehen, während sich die chinesische Volkswirtschaft zuletzt etwas habe erholen können. Diese Entwicklung habe zuletzt auch zu rückläufigen Lagerbeständen geführt.Nach Einschätzung der Commerzbank-Experten könnten die Ölpreise auch in der kommenden Woche zulegen. "Eine im September wohl leicht gestiegene OPEC-Produktion wird der Rally nicht wirklich den Wind aus den Segeln nehmen", heiße es in einem Kommentar.Beide Blue Chips bleiben ein Kauf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Bei BP sollte der Stoppkurs bei 4,60 Euro belassen werden, bei TotalEnergies bei 46,00 Euro. (Analyse vom 02.10.2023)Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte: