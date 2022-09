Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,21 EUR +1,88% (02.09.2022, 09:34)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

5,171 EUR +0,94% (02.09.2022, 09:17)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

4,48 GBP +1,46% (02.09.2022, 09:20)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (02.09.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.In einem schwierigen Marktumfeld sei es mit den zuvor sehr stark gelaufenen Aktien von BP und Shell wieder bergab gegangen. Doch heute könnte es zu einer Erholung kommen. Denn die Ölpreise seien am Freitag nach schwachen Tagen wieder gestiegen. Am Morgen habe sich Brent-Öl um 1,84 Dollar auf 94,20 US-Dollar verteuert. WTI sei um 1,71 Dollar auf 88,32 Dollar gestiegen.In den vergangenen Tagen seien die Erdölpreise deutlich unter Druck geraten. Ausschlaggebend seien mehrere Faktoren gewesen, darunter Sorgen über die globale Wirtschaftsentwicklung und der andauernde Kampf vieler Zentralbanken gegen die hohe Inflation. Hinzu sei der starke Dollar gekommen, der das in der US-Währung gehandelte Rohöl für viele Interessenten wechselkursbedingt verteuert und auf der Nachfrage gelastet habe.Zunehmend rücke die Angebotspolitik des Ölverbunds OPEC+ in den Mittelpunkt. Die rund 20 Staaten würden an diesem Montag über ihre Förderpolitik beraten wollen. Saudi-Arabien, eines der tonangebenden Mitglieder, habe unlängst die Möglichkeit einer geringeren Förderung zur Sprache gebracht. Hintergrund seien die zuletzt im Trend gefallenen Erdölpreise, wenngleich das Preisniveau aufgrund des Ukraine-Kriegs weiter hoch sei.Es bleibe dabei: Auf dem aktuellen Niveau würden die breit aufgestellten Energieriesen BP und Shell üppige Gewinne scheffeln. Zudem seien die mittel- bis langfristigen Aussichten für beide Konzerne gut. Dies spiegle sich in der immer noch sehr günstigen Bewertung aktuell nicht wider - die KGVs für das kommende Jahr lägen bei Shell bei 6 und bei BP sogar nur bei 5.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: