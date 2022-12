Börsenplätze BP-Aktie:



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (01.12.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die Ölpreise seien am Donnerstag gestiegen. Nach leichten Kursverlusten im frühen Handel hätten die Notierungen bis zum Mittag in die Gewinnzone gedreht und an die vergangenen Handelstage angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent habe zuletzt 87,38 US-Dollar gekostet. Das seien 41 Cent mehr als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 39 Cent auf 80,94 Dollar gestiegen.Damit hätten die Ölpreise bereits den vierten Handelstag in Folge zugelegt. Seit Beginn der Woche habe sich Rohöl aus der Nordsee um mehr als fünf Dollar je Barrel verteuert. Zuletzt seien die Ölpreise vor allem durch Spekulationen über die Förderpolitik des Ölverbunds OPEC+ bewegt worden. In der Allianz hätten sich die Mitgliedsstaaten des Ölkartells und andere wichtige Förderstaaten wie Russland zusammengeschlossen.Neben der künftigen Fördermenge der OPEC+ hätten die Anleger am Ölmarkt aber auch die weitere Entwicklung der Corona-Politik in China im Blick. An den Finanzmärkten habe sich nach Einschätzung von Experten der Dekabank zuletzt der Optimismus verstärkt, dass es die Führung in Peking mit der Lockerung der Corona-Maßnahmen ernst meinen könnte. Dies dürfte die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt stärker in Schwung bringen, was die Nachfrage nach wichtigen Rohstoffen wie Rohöl verstärken würde.Die Ölaktien könnten den positiven Trend am heutigen Donnerstag allerdings nicht mitgehen. Sie würden allesamt leicht im Minus notieren. TotalEnergies verliere auf der Handelsplattform Tradegate 0,6 Prozent auf 59,82 Euro, Shell 0,5 Prozent auf 28,02 Euro und BP 0,7 Prozent auf 5,73 Euro. Eine positive Einschätzung von HSBC habe keine Unterstützung verleihen worden. Das Analystenhaus bewerte alle drei Werte mit "buy", bei BP und TotalEnergies habe HSBC die Zielkurse angehoben.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link