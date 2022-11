Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,71 EUR +1,49% (04.11.2022, 14:59)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

5,713 EUR +0,76% (04.11.2022, 14:48)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

500,50 GBp +1,42% (04.11.2022, 14:49)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (04.11.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Öl-Konzerns BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die Ölpreise hätten am Freitag stark zugelegt. Am Markt sei erneut darauf spekuliert worden, dass China die strikte Corona-Politik lockern könnte. Dies habe die Hoffnung auf eine höhere Nachfrage geschürt. Bis zum Mittag hätten die Notierungen die bereits deutlichen Gewinne aus dem frühen Handel kräftig ausbauen können.Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Januar habe im Mittagshandel 97,66 US-Dollar gekostet. Das seien 2,99 Dollar mehr als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im Dezember sei um 3,16 Dollar auf 91,34 Dollar gestiegen.In den sozialen Medien seien abermals Gerüchte kursiert, dass China vor einem Wandel der Corona-Politik stehen könnte. Bereits im Verlauf der Woche habe es Spekulation über eine mögliche Abkehr von der strikten Null-Covid-Strategie der Führung in Peking gegeben, die von Chinas Behörden aber zurückgewiesen worden seien. Dennoch hätten die Investoren am Ölmarkt erneut auf eine mögliche Lockerung gesetzt, habe es von Marktbeobachtern geheißen, was die Preise kräftig nach oben getrieben habe.Das konsequente Vorgehen in China gegen die Ausbreitung des Coronavirus habe in den vergangenen Monaten immer wieder zu umfangreichen Lockdowns geführt. Analysten der Bank of China International würden davon ausgehen, dass als Folge der harten Corona-Politik die Ölnachfrage in China in diesem Jahr um durchschnittlich 400.000 Barrel pro Tag gesunken sei.Mit dem Anstieg der Ölpreise könnten auch die Aktien der großen Ölkonzerne weiter zulegen. TotalEnergies (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727) notiere auf der Handelsplattform Tradegate nun 1,6 Prozent im Plus, BP 1,4 Prozent, Shell (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G) sogar gut zwei Prozent. Anleger bleiben weiter an Bord, sichern ihre Position aber mit einem Stopp bei 40,50 Euro (TotalEnergies), 4,30 Euro (BP) und 20,50 Euro (Shell) nach unten ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.11.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link