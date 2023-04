Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (04.04.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Nach den kräftigen Zuwächsen im gestrigen Handel könne die Aktie von BP heute erneut zulegen. Dies liege auch daran, dass die Ölpreise an die starken Kursgewinne vom Wochenauftakt angeknüpft hätten. Gegen Mittag habe ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 85,73 US-Dollar gekostet. Das seien 80 Cent mehr als am Vortag gewesen.Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai sei um 84 Cent auf 81,26 Dollar gestiegen. Die leichten Gewinne aus dem frühen Handel seien bis zum Mittag ausgebaut worden. Am Montag seien die Ölpreise stark nach oben geschnellt, nachdem Länder des Ölverbunds OPEC+ überraschend eine Drosselung der Fördermenge angekündigt hätten. Die Notierungen für Rohöl aus der Nordsee und aus den USA seien zum Wochenstart um jeweils mehr als vier Dollar je Barrel nach oben gesprungen. Die Entscheidung der Produktionskürzung habe die Anleger am Ölmarkt völlig unvorbereitet getroffen. Es sei denn auch der stärkste Anstieg der Ölpreise seit etwa einem Jahr gewesen.Am Markt werde weiter über mögliche Gründe für die Entscheidung der Länder der OPEC+ spekuliert. "Möglicherweise gehen die OPEC-Länder mittlerweile von einer deutlich schwächeren Nachfrage aus", so Carsten Fritsch, Rohstoffexperte der Commerzbank. Zudem sei es auch denkbar, dass OPEC-Staaten Zweifel hätten, dass die Ölproduktion in Russland tatsächlich so stark sinken werde wie in den Prognosen bislang unterstellt.Jüngste Äußerungen aus den USA würden zeigen, dass die größte Volkswirtschaft der Welt gelassen auf die Förderpolitik der OPEC+ reagiere. So habe US-Präsident Joe Biden die Auswirkungen der geringeren Fördermenge runtergespielt.Zudem habe die kanadische Bank RBC die Einstufung für BP auf "outperform" mit einem Kursziel von 650 Pence (umgerechnet 7,40 Euro) belassen. Das Angebot an Flüssiggas bleibe knapp, habe Analyst Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie geschrieben. Angesichts niedrigerer Preise am Spotmarkt dürften die Gasproduzenten stärker auf Lieferkontrakte auf Termin gesetzt haben, vor allem mit Blick auf den nächsten Winter. BP und Shell dürften zuletzt von der Wiederinbetriebnahme der Export-Terminals Freeport und Prelude profitiert haben."Der Aktionär" bleibt für das Mitglied im Langfristigen Musterdepot nach wie vor zuversichtlich gestimmt, so Thorsten Küfner. Der Energieriese glänze mit einer hervorragenden Marktstellung, einer soliden Bilanz und guten Aussichten. Die immer noch günstig bewertete Dividendenperle sei daher weiterhin sehr attraktiv. Zudem sehe es bei BP auch charttechnisch betrachtet gut aus. Der Stopp könne vorerst noch bei 4,60 Euro belassen werden. (Analyse vom 04.04.2023)Mit Material von dpa-AFX