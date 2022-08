Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (15.08.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die Ölpreise hätten anfängliche Verluste ausgeweitet. Am Montagmittag habe ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 94,21 US-Dollar gekostet. Das seien 3,94 Dollar weniger als am Freitag gewesen. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur September-Lieferung sei um 3,79 Dollar auf 88,31 Dollar gefallen.Schwache Konjunkturdaten aus China hätten die Erwartung geschürt, dass die Nachfrage nach Öl in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt schwächeln könnte. So habe sich das Wachstum der Einzelhandelsumsätze im Juli im Vergleich zum Vorjahr überraschend verlangsamt. Auch die chinesische Industrieproduktion habe unerwartet an Schwung verloren.Die Hoffnungen auf eine Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran hätten die Ölpreise dann am Vormittag zusätzlich belastet. Es gebe eine Grundlage für die Unterzeichnung eines Abkommens zur Wiederbelebung des Atomabkommens von 2015 "in naher Zukunft", wenn die andere Seite einen realistischen Ansatz wähle, habe ein Sprecher des iranischen Außenministeriums gesagt. Iran müsse bei der Nuklearfrage Entgegenkommen zeigen, um bei anderen Fragen Zugeständnisse zu erreichen. Sollte es eine Einigung geben und die Sanktionen gelockert werden, würde mehr iranisches Rohöl für den Weltmarkt zur Verfügung stehen, was entsprechend den Preis drücken dürfte.Die Ölpreise befänden sich derzeit auf einem Niveau wie kurz vor dem Kriegsbeginn in der Ukraine am 24. Februar. Angesichts der Sanktionen gegen das Ölförderland Russland seien die Preise danach deutlich gestiegen. Zuletzt hätten wachsende Rezessionssorgen auf den Ölpreisen gelastet.Mit dem deutlichen Rückgang der Ölpreise stünden zu Wochenbeginn auch die Ölaktien unter Druck. Auf der Handelsplattform Tradegate würden BP 2,1 Prozent, Shell 2,5 Prozent verlieren, TotalEnergies habe sogar 2,8 Prozent nachgeben müssen.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.