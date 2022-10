Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (10.10.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Gute News für BP, Equinor & Co: Die Ölpreise würden sich erneut in starker Verfassung präsentieren, Brent-Öl schnuppere sogar wieder an der Marke von 100 US-Dollar. Am Freitag hätten die Ölpreise an ihre jüngsten Kursgewinne angeknüpft und deutlich zugelegt. Zuletzt sei das Barrel Brent um 2,64 auf 97,06 Dollar gestiegen.Der Brent-Preis sei damit erstmals seit Mitte September über 95 Dollar gestiegen. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 2,75 Dollar auf 91,27 Dollar gestiegen. In der ablaufenden Woche seien die Erdölpreise kräftig gestiegen. Ausschlaggebend sei eine deutliche Förderkürzung durch den Ölverbund OPEC+ gewesen. Die rund 20 Ölstaaten hätten damit auf die teils deutlichen Preisrückgänge in den Wochen zuvor reagiert. Diese seien durch zunehmende Rezessionsängste und eine entsprechend schwach erwartete Ölnachfrage ausgelöst worden. Allerdings dürfte die Produktion faktisch deutlich moderater zurückgehen, als die Förderländer auf dem Papier vereinbart hätten. Denn bereits vor der Kürzung hätten einige OPEC-Länder Probleme, die vereinbarte Produktion zu liefern.Dem knapperen Angebot dürfte nach Einschätzung der Commerzbank-Experten eine kaum gesunkene Nachfrage gegenüber stehen: "Zwar haben sich die Konjunkturperspektiven in den letzten Wochen weiter eingetrübt, aber aufgrund des weiterhin anhaltenden Brennstoffwechsels von Gas zu Öl dürfte die Ölnachfrage nur leicht abnehmen." Zudem seien das EU-Ölembargo und die mögliche Implementierung eines Preisdeckels auf russisches Öl näher gerückt. "Beides könnte Russland zu einer weiteren Förderkürzung veranlassen", heiße es im Kommentar.Es bleibe dabei: Die anhaltend hohen Öl- und Gaspreise würden Energieriesen wie Equinor oder BP ein hervorragendes Umfeld bescheren, um weiterhin üppige Gewinne einzufahren. Die immer noch günstig bewerteten Blue Chips sind daher nach wie vor attraktiv, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Stoppkurse könnten bei 4,00 Euro (BP) beziehungsweise 29,50 Euro (Equinor) belassen werden. (Analyse vom 10.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: