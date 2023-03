Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,39 EUR -2,37% (20.03.2023, 08:44)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

4,80 GBP -0,52% (17.03.2023)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (20.03.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Energieriesen BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Gegenwind für Energieriesen wie BP und Shell: Die Ölpreise seien am Ende einer turbulenten Woche erneut deutlich unter Druck geraten. Am Freitag habe ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 72,26 US-Dollar gekostet. Das seien 2,38 Dollar weniger als am Vortag gewesen. Der Preis für WTI zur April-Lieferung sei um 2,09 auf 66,20 Dollar gesunken.Beide Preise seien damit auf den tiefsten Stand seit Ende 2021 gefallen. Die Ölpreise hätten eine Woche mit hohen Verlusten hinter sich gehabt. Die Finanzmarktturbulenzen würden für Verunsicherung sorgen. So scheine sich die Krise der Regionalbanken in den USA noch zu verschärfen. Zudem sei die Schweizer Großbank Credit Suisse am Freitag trotz eines milliardenschweren Stützungspakets der Notenbank an der Börse erneut unter Druck geraten. Die Turbulenzen könnten auch die konjunkturelle Entwicklung belasten. Dies dämpfe die Nachfrage nach Rohöl."Wir erachten diesen Preiseinbruch als übertrieben und in erster Linie spekulativ getrieben", würden die Commerzbank-Experten in einem Kommentar schreiben. Man erwarte eine Unterversorgung am Ölmarkt in der zweiten Jahreshälfte. Dazu dürfte auch die Erholung der Nachfrage in China einen Beitrag leisten.Die Sorgen um die weitere Entwicklung der Weltkonjunktur seien natürlich ein schwerer Belastungsfaktor für die Ölpreise - und damit auch für BP, Shell & Co. Grundsätzlich würden die beiden Firmen auch noch mit dem aktuellen Ölpreiseniveau sehr gut zurechtkommen. Zudem würden beide Konzerne über eine gute Kostenstruktur, eine breite Aufstellung und eine solide Bilanz verfügen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link