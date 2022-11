Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,494 EUR +0,29% (17.11.2022, 09:25)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

5,49 EUR -0,15% (17.11.2022, 09:08)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

4,78 GBP -0,68% (17.11.2022, 09:14)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (17.11.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) ein Kauf.Die Aktie von BP habe sich in dieser Woche wieder etwas weiter an das bisherige Mehrjahreshoch gearbeitet. Im heutigen Handel könnten die Papiere des britischen Energieriesen allerdings etwas Gegenwind in Form gesunkener Ölpreise erhalten. So seien Brent und WTI am Mittwoch nach einem schwankenden Handelsverlauf deutlich unter Druck geraten.Ein Barrel der Nordseesorte Brent habe zuletzt 91,90 US-Dollar gekostet. Das seien 1,96 Dollar weniger gewesen als am Vortag. Der Preis für WTI sei um 2,42 Dollar auf 84,50 Dollar gefallen. Marktbeobachter hätten von einer nervösen Stimmung unter den Ölinvestoren nach einem Raketeneinschlag in Polen gesprochen. Mittlerweile würden Experten aber davon ausgehen, dass es sich um eine Flugabwehrrakete aus der Ukraine handle. Demnach solle sie nicht aus Russland abgeschossen worden sein, wie zuerst befürchtet worden sei. Am Ölmarkt seien die geopolitischen Risiken zuletzt stärker in den Mittelpunkt des Interesses gerückt.Den jüngsten Kursrutsch hätten Händler mit Berichten begründet, wonach ein Abschnitt der Druschba-Ölpipeline, der größten Rohölleitung Europas, nach einer Unterbrechung der Stromversorgung wieder in Betrieb genommen worden sein solle. Die Aussicht auf ein wieder höheres Angebot an Rohöl habe die Preise entsprechend unter Druck gesetzt.Etwas abgefedert worden sei der Kursrutsch durch aktuelle Daten zu den Lagerbeständen der USA an Rohöl. Diese seien in der vergangenen Woche deutlich gefallen, was eher für ein knapperes Öl-Angebot spreche.Gepaart mit einem attraktiven Chart bleibt die Dividendenperle ein Kauf (Stopp: 4,30 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.11.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link