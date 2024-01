Börsenplätze BP-Aktie:



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (17.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiegiganten BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Es habe sich bereits seit längerer Zeit angedeutet, nun sei es amtlich: Der britische Ölkonzern BP habe einen neuen Unternehmenschef. Der Verwaltungsrat habe Interimschef Murray Auchincloss mit sofortiger Wirkung zum dauerhaften BP-Chef ernannt, habe der Energieriese am Mittwoch in London mitgeteilt.Auchincloss, der seit September interimistisch den Ölkonzern leite, solle weiterhin Mitglied im Verwaltungsrat bleiben. Im September vergangenen Jahres sei der frühere BP-Chef Bernard Looney wegen früherer Beziehungen zu Kollegen mit sofortiger Wirkung zurückgetreten.Das Führungsgremium des Unternehmens habe seit September einen gründlichen und wettbewerbsintensiven Prozess durchgeführt, um den nächsten BP-Unternehmenschef zu finden, und eine Reihe hochkarätiger Kandidaten eingehend geprüft, habe Verwaltungsratschef Helge Lund erklärt. Der Verwaltungsrat sei sich ihm zufolge nun sicher, dass Murray der herausragende Kandidat gewesen sei und die richtige Führungspersönlichkeit für den Energieriesen sei.Indes habe die Schweizer Großbank UBS das Kursziel für die Anteilscheine von BP von 640 auf 600 Britische Pence (umgerechnet 6,97Euro) gesenkt. Dies liege aber immer noch stattliche 33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Dementsprechend habe Analyst Henri Patricot die Einstufung auf "buy" belassen. Die Aktien des Konzerns seien dem Öl- und Gassektor in den vergangenen zwölf Monaten weit hinterhergelaufen, habe Patricot im Rahmen seiner jüngsten Studie erklärt. Auf kurze Sicht gebe es für den Kurs nun einige positive Katalysatoren.Wer die Anteile bereits im Depot hat, bleibt dabei und beachtet den Stoppkurs bei 4,60 Euro, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.01.2024)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link