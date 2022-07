Börsenplätze BP-Aktie:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (12.07.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die Chancen auf anhaltend hohe Ölpreise - und damit eben auch üppige Gewinne für Öl- und Gasproduzenten wie etwa BP stünden weiterhin gut. So würden die Experten der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) trotz erhöhter Fördermengen des Kartells im kommenden Jahr keine Entspannung auf dem Ölmarkt erwarten.In einem am Dienstag veröffentlichten ersten Ausblick auf den Ölmarkt 2023 gehe die OPEC davon aus, dass das weltweite Wachstum der Ölnachfrage den Zuwachs des Angebots um eine Million Barrel (je 159 Liter) pro Tag übertreffen werde. Wie es weiter in dem in Wien veröffentlichten Bericht der OPEC-Forschungsabteilung heiße, solle die Versorgungsknappheit im kommenden Jahr andauern.Zuletzt sei die OPEC Ende Juni ihrer Politik einer moderaten Anhebung der Fördermenge treu geblieben. Die Öl-Allianz OPEC+, in der neben den Mitgliedern des Kartells auch andere wichtige Förderstaaten wie Russland zusammengeschlossen seien, habe angekündigt, die Förderung im August um 648.000 Barrel pro Tag erhöhen zu wollen.Nach einem starken Anstieg der Ölpreise wegen der Folgen des Kriegs in der Ukraine seien immer wieder Rufe laut geworden, dass die OPEC+ mit einem höheren Angebot eine dämpfende Wirkung auf den Höhenflug der Ölpreise ausüben solle. Experten würden jedoch davon ausgehen, dass einzelne Mitgliedsstaaten der OPEC+ bei den Produktionsmengen die angepeilten Ziele verfehlen würden.Auch wenn die Ölpreise derzeit etwas schwächeln würden, würden die mittel- bis langfristigen Perspektiven für BP nach wie vor gut bleiben. Die Briten dürften weiterhin satte Gewinne einfahren. Vor diesem Hintergrund erscheine die aktuelle Bewertung mit einem KGV von 5 und einem KBV von 1,0 deutlich zu niedrig.Dividendenjäger können daher unverändert zugreifen (Stopp: 3,70 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur BP-Aktie. (Analyse vom 12.07.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link