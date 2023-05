Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,592 EUR +0,22% (22.05.2023, 08:54)



London Stock Exchange-Aktienkurs BP-Aktie:

4,814 GBP +0,18% (19.05.2023)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Stock Exchange-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (22.05.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.BP forciere weiter seinen Wandel zu einem grüneren Energieriesen. So arbeite der britische Öl- und Gaskonzern an einem weiteren groß angelegten Projekt für erneuerbare Energien und habe sich zur Produktion von grünem Wasserstoff für 23 Millionen Australische Dollar (14,1 Millionen Euro) ein fast 23.000 Hektar großes Grundstück in Westaustralien gesichert.So plane BP dort die Errichtung eines riesigen Wind- und Solarparks, der zunächst knapp 3 Gigawatt, bis 2030 dann sogar 10 Gigawatt liefern solle. Daran würden die Briten auch eine Anlage für grünen Wasserstoff und Ammoniak im Exportmaßstab anschließen wollen.BP-Sprecher James Foley habe gegenüber der öffentlich-rechtliche Rundfunkgesellschaft ABC erklärt: "Was wir hier tun wollten, war, wirklich schnell Zugang zu einer großen Tranche Land zu erhalten, um zu zeigen, dass wir es mit der Entwicklung dieses Projekts ernst meinen. Es gibt uns auch eine gewisse Flexibilität in Bezug auf das, was wir an Land tun können. Wind- und Solarenergie werden das Hauptziel sein, [aber] wir können nach Möglichkeiten suchen, sie am Standort in Wasserstoff umzuwandeln."Bereits im vergangenen Juni habe BP ein ähnliches Projekt im westaustralischen Pilbara, den Asian Renewable Energy Hub, angestoßen. Diese Schritte würden zur Strategie des Vorstands passen, das Unternehmen breiter aufzustellen und dabei vor allem auf Erneuerbare Energien zu setzen.Anleger können beim Mitglied des Langfristigen Musterdepots weiterhin einsteigen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Denn BP sei dank der breiten Aufstellung, der guten Kostenstruktur, der soliden Bilanz und der immer noch günstigen Bewertung weiterhin einer der absoluten Top-Picks im Energiesektor. Der Stoppkurs sollte bei 4,60 Euro belassen werden. (Analyse vom 22.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link