Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (09.02.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Der Energieriese BP habe am Dienstag seine Zahlen für das abgelaufene Jahr. Diese seien an der Börse sehr gut angekommen und hätten für einen kräftigen Kurssprung gesorgt. Inzwischen hätten sich auch mehrere Analysten zu Wort gemeldet und sich bullish gezeigt. Nachdem etwa bereits Goldman Sachs und RBC zum Kauf geraten hätten, habe nun Barclays nachgelegt - und wie.So habe die britische Großbank das Kursziel für BP von 700 auf 1.000 Britische Pence (umgerechnet 11,21 Euro) angehoben. Dies liege satte 87 Prozent über dem gestrigen Schlusskurs. Dementsprechend sei die Einstufung auf "overweight" belassen worden. Das neue Kursziel impliziere Kursverdoppelungspotenzial, so Analystin Lydia Rainforth. Neue Informationen zur Strategie richteten sich an die Bedenken der Investoren und ermöglichten eine Neubewertung der Aktie. Das Fördergeschäft des Ölkonzerns zusammen mit einem profitablen Erneuerbare-Energien-Geschäft besserten den freien Barmittelfluss.Auch "Der Aktionär" sei nach wie vor bullish für das Mitglied im Langfristigen Musterdepot gestimmt. Denn der Energieriese glänze mit einer hervorragenden Marktstellung, einer soliden Bilanz und guten Aussichten. Die immer noch günstig bewertete Dividendenperle ist daher nach wie vor sehr attraktiv, so Thorsten Küfner. Zudem sehe es bei BP auch charttechnisch betrachtet gut aus. Der Stopp könne vorerst noch bei 4,30 Euro belassen werden. (Analyse vom 09.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: