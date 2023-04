Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

6,029 EUR +3,54% (03.04.2023, 08:42)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

5,108 GBP -0,47% (31.03.2023, 17:35)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (03.04.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die Aktie von BP habe zuletzt unter den schwächelnden Ölpreisen gelitten. Doch nun könnte das Papier des britischen Öl- und Gaskonzerns neuen Schwung erhalten. Denn die Öl-Allianz OPEC+ habe eine überraschende Drosselung der Ölproduktion angekündigt. Von Mai an dürfte die Produktion damit um rund 1 Mio. Barrel pro Tag niedriger ausfallen. Ab Juli seien es dann mehr als 1,5 Mio. Barrel weniger als bisher gedacht, da ab diesem Zeitpunkt die verlängerte Kürzung Russlands hinzukomme. Die Welt müsse damit ab Mitte des Jahres mit deutlich weniger Erdöl aus Ländern des Kartells auskommen.Überraschend komme der jetzige Schritt nicht nur, weil Änderungen in der Produktion normalerweise nach fest terminierten Beratungen stattfinden würden. Auch hätten die OPEC-Staaten bis zuletzt eine konstante Förderung signalisiert. So habe etwa der saudische Energieminister Abdulaziz bin Salman noch vor wenigen Wochen gesagt, das Produktionsziel der OPEC+ solle bis Ende des Jahres beibehalten werden.Die Reaktion am Ölmarkt falle am Montagmorgen entsprechend in deutlich steigenden Ölpreisen aus. In den vergangenen Wochen seien die Preise tendenziell unter Druck gestanden und im März auf den niedrigsten Stand seit Ende 2021 gefallen. Diese Preisentwicklung könnte eine Erklärung für die jetzige Förderkürzung sein. Hintergrund der fallenden Preise seien zum einen Rezessionsängste infolge des Ukraine-Kriegs und der starken Zinsanhebungen vieler Notenbanken gewesen. Hinzugekommen seien zuletzt die Turbulenzen im Bankensektor der USA und in Europa. Vergangene Woche hätten sich die Rohölpreise wieder etwas erholt.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: