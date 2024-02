Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,30 EUR -0,88% (05.02.2024, 15:30)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

451,75 GBp -1,52% (05.02.2024, 15:20)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (05.02.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Energiegiganten BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die LupeMorgen werde der Ölriese seine Zahlen für das vierte Quartal des vergangenen Jahres präsentieren. Schon jetzt sei klar: Im Gesamtjahr habe BP sehr gut verdient, aber natürlich deutlich weniger als im Ausnahmejahr 2022. Damals seien die Ölpreise haussiert, im Jahr 2023 - und bisher auch 2024 - sei es weniger spektakulär gelaufen.So hätten sich die Ölpreise am Montag nur kurzzeitig von den Kursverlusten der vergangenen Woche erholen können. Am Markt sei als Begründung auf jüngste Militärschläge der USA und Großbritanniens auf Stellungen der Huthi im Jemen verwiesen worden. Doch inzwischen würden die Kurse der Nordseesorte Brent und der US-Sorte West Texas Intermediate (kurz WTI) wieder unter den Schlusskursen der Vorwoche notieren. Ein Barrel (159 Liter) Brent koste momentan 77,07 Dollar. Der Preis für ein Fass des amerikanischen WTI liege nun bei 71,96 Dollar.Zu Beginn der neuen Handelswoche sei die Sorge vor einer Eskalation der Lage im Nahen Osten wieder stärker in den Fokus der Anleger am Ölmarkt gerückt, nachdem am Wochenende Streitkräfte der USA und Großbritanniens nach eigenen Angaben zahlreiche Ziele der vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen angegriffen hätten.Die Militärschläge seien die größten seit Beginn der Operation der USA und Großbritanniens und verbündeter Staaten gegen die Huthi im Januar gewesen. Die Miliz nehme seit Beginn des Gaza-Krieges zwischen Israel und der islamistischen Terrororganisation Hamas immer wieder Handelsschiffe im Roten Meer ins Visier und bedrohe damit eine wichtige Route für den internationalen Ölhandel.Trotz der sehr günstigen Bewertung der Dividendenperle sowie der mittel- bis langfristig guten Perspektiven dränge sich bei BP kurzfristig noch kein Einstieg auf. Zuvor sollte eine klare Bodenbildung bzw. Trendwende abgewartet werden. Wer die BP-Aktie im Depot hat, bleibt dabei und beachtet den Stoppkurs bei 4,60 Euro, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.02.2024)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link