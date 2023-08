Börsenplätze BP-Aktie:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (29.08.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unverändert zu kaufen.Der britische Ölkonzern BP plane, in den nächsten drei Jahren rund 3,5 Milliarden Dollar in den ägyptischen Ölsektor zu investieren. Bei einem persönlichen Treffen hätten der ägyptische Präsident, Abdel Fattah El-Sisi, und BP-CEO, Bernard Looney, über die Investitionspläne des Unternehmens in Forschung, Exploration und Entwicklung gesprochen.Der Konzern strebe an, seine Öl- und Gasproduktionskapazitäten in Ägypten zu erhöhen und gleichzeitig Umweltauswirkungen zu minimieren. Präsident El-Sisi habe die wachsenden Aktivitäten von BP in Ägypten gelobt und die Bedeutung internationaler Unternehmen und des Privatsektors für die Energiewirtschaft Ägyptens betont.Die Zusammenarbeit mit BP solle im Bereich der Emissionsreduktion, Energiewende und Produktion von grünem Wasserstoff gestärkt werden. BP leite das wichtige Gaserschließungsprojekt im West-Nil-Delta und sei ein bedeutender Akteur in Ägyptens Gasproduktion.BP betone die strategische Partnerschaft mit Ägypten über 60 Jahre und lobe die Entwicklung des Landes, insbesondere im Energiebereich. Das Unternehmen plane auch eine neue Bohrkampagne dank der erhaltenen Konzessionen im Mittelmeer. BP habe außerdem einen Auftrag über 15 Millionen Dollar an das schottische Unternehmen TWMA vergeben, um Bohrtrümmer in Ägypten zu behandeln. Die Arbeiten sollten im Oktober 2023 beginnen und fünf Jahre dauern."Der Aktionär" rät weiterhin zum Kauf, so Michael Diertl von "Der Aktionär" zur BP-Aktie. (Analyse vom 29.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link