Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (06.07.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Das Marktumfeld für BP werde etwas rauer. Einerseits würden die schwächelnden Öl- und Gaspreise belasten. Andererseits würden nun Analystenstudien für Gegenwind sorgen, in denen die Gewinnprognosen gesenkt würden - und mitunter auch die Kursziele. So habe nun etwa das Analysehaus Jefferies das Kursziel für die Dividendentitel von 530 auf 510 Britische Pence reduziert.Das Votum sei auf "Hold" belassen worden. Die Ölpreise sollten sich angesichts der Entwicklung der Lagerbestände erholen, habe Analyst Giacomo Romeo in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie geschrieben. Trotz der sich eintrübenden Konjunkturlage sollte die Unternehmen an dem bisherigen Ausschüttungsniveau festhalten. BP könnte mit den Aktienrückkäufen überraschen. Die Zieländerung habe er mit einem niedrigeren Wachstum mit CO2-armen Kraftstoffen begründet.Indes hätten die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen habe ein Barrel Brent zur Lieferung im September 76,45 US-Dollar gekostet. Das seien 20 Cent weniger als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate zur August-Lieferung (WTI) sei geringfügig auf 71,75 Dollar gesunken.Im Tagesverlauf dürften Marktteilnehmer vor allem auf neue Lagerdaten aus den USA achten. Am Nachmittag gebe das Energieministerium seine wöchentlichen Zahlen bekannt. Wegen des Nationalfeiertags am Dienstag finde die Veröffentlichung einen Tag später als üblich statt. Nach Zahlen des Branchenverbands American Petroleum Institute (API) vom Mittwochabend seien die landesweiten Bestände in der vergangenen Woche spürbar gesunken.Immerhin bewerte die kanadische Bank RBC die BP-Aktie weiterhin mit "Outperform". Jedoch sei das Kursziel vor der Berichtssaison zum zweiten Quartal von 650 auf 550 Pence gekappt worden. Nach einer Ausnahmezeit für die großen Öl- und Energiekonzerne sei die Gewinndynamik negativer geworden, habe Analyst Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben. Im zweiten Quartal sollten die Ergebnisse nochmals moderater ausfallen. Gesunde Bilanzen hätten aber die Rückflüsse an die Aktionäre untermauert.DER AKTIONÄR halte an seiner Einschätzung fest: Die anhaltende Schwäche der Ölpreise belaste den Kurs weiterhin, stelle aber keinen Grund zu erhöhter Sorge dar. Die Briten würden auch mit dem aktuellen Ölpreisniveau sehr gut zurecht kommen. Das Mitglied im Langfristigen Musterdepot glänze darüber hinaus mit einer hervorragenden Marktstellung, einer soliden Bilanz und guten Aussichten. Die BP-Aktie sei mit einem KGV von 6 immer noch günstig bewertet. Zudem winke eine Dividendenrendite von mehr als vier Prozent. Allerdings dürfte es schwierig werden, aus dem aktuell bestehenden Abwärtstrend auszubrechen.Der Stoppkurs kann bei 4,60 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.07.2023)Mit Material von dpa-AFX