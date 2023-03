Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (06.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Energieriesen BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) weiterhin zu kaufen.Die BP-Aktie stehe kurz vor einem weiteren Kaufsignal. Rückenwind von den Rohölmärkten gebe es zum Wochenstart indes nicht. So hätten die Ölpreise leicht nachgegeben. Am Montagmorgen habe ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 85,33 US-Dollar gekostet. Das seien 50 Cent weniger als am Freitag gewesen.Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung sei indes um 48 Cent auf 79,20 Dollar gefallen. Für etwas Belastung habe zum Wochenstart China gesorgt. Regierungschef Li Keqiang habe am Wochenende anlässlich der Jahrestagung des Volkskongresses ein Wachstumsziel für die Volksrepublik von rund fünf Prozent ausgegeben. An den Märkten habe dies für etwas Enttäuschung gesorgt. China sei als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt auch einer der größten Energieverbraucher.Ungeachtet der jüngsten Abschläge würden sich die Erdölpreise weiter schwertun, eine klare Richtung einzuschlagen. Schon seit einigen Wochen würden sich die Preise in einer vergleichsweise engen Spanne von rund zehn Dollar bewegen. Experten würden als Gründe gegenläufige Kräfte an den Märkten nennen, von denen keine die Oberhand gewinnen könne.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: