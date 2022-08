Börsenplätze BP-Aktie:



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (23.08.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die Ölpreise seien am Dienstag gestiegen. Bis zum Mittag hätten sie leichte Gewinne aus dem frühen Handel deutlich ausgebaut und eine Aufwärtsbewegung fortgesetzt, die bereits am Vortag begonnen habe. Im Mittagshandel habe ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 97,91 US-Dollar gekostet. Das seien 1,43 Dollar mehr als am Vortag gewesen.Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 1,60 Dollar auf 91,97 Dollar geklettert.Im Mittelpunkt stünden Aussagen des saudi-arabischen Energieministers Abdulaziz bin Salman, der eine mögliche Verringerung der Ölförderung durch das Ölkartell Opec+ angedeutet habe und damit jüngste Kursverluste bei den Ölpreisen gestoppt habe.Die Preise am Ölmarkt hätten nicht die zugrundeliegenden Fundamentaldaten von Angebot und Nachfrage widergespiegelt, habe der saudische Minister zu Beginn der Woche der Nachrichtenagentur Bloomberg gesagt. Das könne den Ölverbund Opec+ veranlassen, die Förderung zu drosseln.Die Aktienkurse von Energieriesen wie Exxon (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549) oder BP hätten sich zuletzt ohnehin trotz der jüngsten Ölpreisrückgänge sehr robust gezeigt. Die Anteile des Musterdepot-Titels BP stünden indes wieder kurz vor einem frischen Kaufsignal. BP notiere nur noch ganz knapp unter ihrem Jahreshoch von 456,00 Britschen Pence. Anleger können bei der günstig bewerteten Dividendenperle weiterhin zugreifen (Stopp: 3,70 Euro), so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Auch bei Shell (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G) und TotalEnergies (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727) sollten Anleger weiter dabei bleiben. (Analyse vom 23.08.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link