Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,384 EUR -1,39% (22.11.2023, 19:43)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

466,15 GBp -2,18% (22.11.2023, 17:35)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (22.11.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Ölpreise seien am Mittwoch deutlich unter Druck geraten. Sowohl die Sorte Brent als auch WTI würden rund 4 Prozent verlieren, nachdem das Ölkartell OPEC ein für das Wochenende anberaumtes Treffen verschoben habe. Die Ölpreise würden damit wieder im Bereich der Tiefs der vergangenen Woche notieren, als die tiefsten Stände seit Mitte Juli markiert worden seien. Auch die Aktien der Ölriesen BP, Shell würden in Mitleidenschaft geraten.Verschoben worden sei das Treffen offenbar wegen Unstimmigkeiten über die Förderpolitik. Die Zusammenkunft werde auf den 30. November verschoben, habe die OPEC am Mittwoch auf ihrer Internetseite mitgeteilt. Zuvor habe die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Bezug auf informierte Personen über die Verschiebung berichtet.Wie Bloomberg berichtet habe, sei der große Produzent Saudi-Arabien unzufrieden mit der Produktion der anderen Förderländer. Saudi-Arabien habe seine Produktion in den vergangenen Monaten freiwillig verringert, um die Erdölpreise zu stützen. Ähnlich gehe Russland vor, das zusammen mit den Saudis den größeren Verbund OPEC+ anführe. Die Gespräche zwischen den OPEC-Ländern gestalteten sich schwierig, berichtete die Agentur.In den vergangenen Wochen seien die Erdölpreise aus Konjunktursorgen überwiegend gefallen. Das habe unter Marktteilnehmern die Frage aufgeworfen, wie die OPEC-Länder weiter vorgehen möchten. Als wahrscheinlich gegolten habe bisher eine Verlängerung der bisherigen Produktionsbeschränkungen ins kommende Jahr hinein. Aber auch eine zusätzliche Kürzung sei von Fachleuten nicht ausgeschlossen worden.Die beiden günstig bewerteten Dividendenperlen bleiben daher nach wie vor attraktiv, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Die Stoppkurse sollten bei 4,60 Euro (BP) beziehungsweise 24,00 Euro (Shell) belassen werden. (Analyse vom 22.11.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BP.