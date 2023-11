unter folgendem Link.



Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,37 EUR -2,51% (16.11.2023, 20:07)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

4,684 GBP -2,84% (16.11.2023, 17:35)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (16.11.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die Aktien von Energieproduzenten wie z.B. BP würden sich im heutigen Handel verbilligen, denn es gebe wieder einmal kräftigen Gegenwind vom Ölmarkt. So seien die Ölpreise am Donnerstag nach schwachen US-Konjunktur deutlich unter Druck geraten. So sei die Industrieproduktion in den USA um Oktober stärker gesunken als erwartet. Zudem seien die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe höher als erwartet ausgefallen. Eine schwächere Konjunkturentwicklung dämpfe die Nachfrage nach Rohöl.Die neuen Tiefs bei den Ölpreisen seien natürlich eine deutliche Belastung für BP & Co. Grund zu erhöhter Sorge bestehe auf den aktuellen Niveaus allerdings noch nicht. Selbst bei etwas niedrigeren Niveaus dürfte der britische Konzern noch satte Gewinne erwirtschaften. Die günstig bewertete Dividendenperle bleibe daher nach wie vor attraktiv. Der Stoppkurse sollte bei 4,60 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.11.2023)(Mit Material von dpa-AFX)