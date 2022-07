Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

4,537 EUR -0,94% (11.07.2022, 15:07)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

4,5325 EUR -0,93% (11.07.2022, 14:52)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

3,824 GBP -1,07% (11.07.2022, 14:57)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (11.07.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die Aktien von BP und anderen Energieriesen würden mit Verlusten in die neue Handelswoche starten. Kein Wunder, denn auch die Ölpreise seien am Montag deutlich gefallen. Marktbeobachter hätten auf die Corona-Lage in wichtigen chinesischen Metropolen wie Shanghai verwiesen. Das Reich der Mitte gehe nach wie vor mit scharfen Maßnahmen gegen die Verbreitung des Virus vor, was eine herbe Belastung für die Konjunktur des Landes darstelle. China sei als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt einer der größten Ölverbraucher.Außerdem belaste die Kursentwicklung des US-Dollars die Ölpreise. Die US-Währung habe am Montag zu allen anderen wichtigen Währungen an Wert gewonnen. Da Rohöl auf dem Weltmarkt in US-Dollar gehandelt werde, verteuere ein Kursgewinn den Rohstoff außerhalb des Dollarraums, was die Nachfrage bremse.In der vergangenen Woche seien die Preise für US-Öl und für Rohöl aus der Nordsee zeitweise unter die 100-USD-Marke gefallen. Grund seien Befürchtungen, die Weltwirtschaft könnte in die Rezession fallen. Allerdings würden sich die Erdölpreise immer noch auf hohem Niveau befinden. Ausschlaggebend sei v.a. der Ukraine-Krieg und die damit verbundene Knappheit an russischem Erdöl.Die jüngsten Korrekturen bei den Ölpreisen seien für BP & Co kein Beinbruch. Der Konzern verdiene weiterhin prächtig. "Der Aktionär" rate bei der günstig bewerteten Dividendenperle weiterhin zum Kauf, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: