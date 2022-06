Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

4,4005 EUR -1,20% (23.06.2022, 08:42)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

4,4455 EUR -4,19% (22.06.2022)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

3,83 GBP -3,05% (22.06.2022)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (23.06.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Ansicht von Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können Anleger bei der Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) nach wie vor zugreifen.Die Aktie von BP habe sich in den vergangenen Monaten prächtig entwickeln können. Zuletzt hätten aber auch die Anteile des britischen Energieriesen unter der allgemeinen Marktschwäche sowie der Korrektur bei den Ölpreisen gelitten. Diese würden indes auch im frühen Handel am heutigen Donnerstag fallen. So habe Brent nur noch 110,14 US-Dollar gekostet.Das seien 1,60 Dollar weniger als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 1,79 Dollar auf 104,40 Dollar gefallen. Die Preise würden in der Nähe ihrer tiefsten Stände seit gut einem Monat rangieren.Belastet würden die Erdölpreise zunehmend durch die Furcht vor einer wirtschaftlichen Talfahrt. Hintergrund seien die Folgen des Ukraine-Kriegs und der Kampf vieler Zentralbanken gegen die hohe Inflation. Die teils deutlichen Zinsanhebungen könnten zwar die Teuerung dämpfen, sie würden aber auch auf der Konjunktur lasten. Immer häufiger seien an den Finanzmärkten Warnungen vor einer aufziehenden Rezession zu hören.Die Preisabschläge am Ölmarkt würden jedoch auf hohem Niveau stattfinden. Seit Jahresbeginn seien die Ölpreise um rund 40 Prozent gestiegen. Hauptgründe seien der Krieg Russlands gegen die Ukraine und scharfe Sanktionen vieler überwiegend westlicher Länder. Russland sei einer der größten Ölproduzenten der Welt.Dividendenjäger können bei der günstig bewerteten Aktie nach wie vor zugreifen (Stopp: 3,70 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.06.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link