Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,57 EUR +0,04% (01.12.2023, 09:07)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

4,79 GBP +0,03% (01.12.2023, 09:00)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (01.12.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) ein klarer Kauf.BP investiere weiter kräftig in den Ausbau des Geschäfts mit Erneuerbaren Energien. So wolle der britische Öl- und Gasriese nun auch die restlichen 50,03 Prozent der Anteile am Solarstrom-Joint-Venture BP Lightsource übernehmen. Der Konzern werde dafür 254 Millionen Pfund an die Gründer, das Management sowie die Mitarbeiter des Solarentwicklers zahlen.Die Komplett-Übernahme von BP Lightsource passe zur Strategie des Energieriesen. Der schnell wachsende Solarentwicklers dürfte BP im Rahmen der Energiewendestrategie unterstützen. Die Experten der kanadischen Bank RBC bewerte diesen Schritt von BP positiv. So habe Analyst Biraj Borkhataria erklärt, dass dieser Schritt am Markt schon geraume Zeit thematisiert worden sei. Aus seiner Sicht sei eine Übernahme zum jetzigen Zeitpunkt besser, als eine Komplettübernahme einige Jahren früher. Er habe aber auch betont, dass die Akquisition aus finanzieller Sicht kurzfristig nur relativ geringe Auswirkungen haben dürfte. Borkhataria habe auch deshalb das Einstufung für die BP-Anteile unverändert auf "outperform" belassen. Den fairen Wert beziffere er nach wie vor auf 625 Britische Pence (umgerechnet 7,24 Euro), was 31 Prozent über dem gestrigen Schlusskurs liege.Indes wolle das britische Unternehmen einen neuen CEO voraussichtlich im Laufe des ersten Quartals 2024 nominieren. Die Nachrichtenagentur Reuters berichte unter Berufung auf informierte Kreise, dass dies womöglich zeitgleich zur Veröffentlichung der Jahreszahlen im Februar geschehe. Murray Auchincloss, der den Vorstandsvorsitz nach dem Abgang von Bernard Looney (der offenbar wegen einer Beziehung zu einer Mitarbeiterin habe gehen müssen) interimsweise übernommen habe, habe sich bislang noch nicht öffentlich geäußert, ob er diesen Posten auch dauerhaft innehaben wolle.Die günstig bewertete Dividendenperle bleibt ein klarer Kauf (Stopp: 4,60 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: