Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,466 EUR +1,94% (10.11.2022, 09:26)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

5,41 EUR -1,40% (10.11.2022, 09:07)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

476,41 GBp -0,09% (10.11.2022, 09:12)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (10.11.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die Aktien von Energiekonzernen wie BP oder Equinor dürften es im heutigen Handel wieder etwas schwerer haben. Denn die Ölpreise hätten am Mittwoch ihre Kursverluste ausgeweitet. Ein Barrel Brent ( ISIN XC0009677409 WKN nicht bekannt) habe zuletzt 93,16 US-Dollar gekostet. Das seien 2,18 Dollar weniger als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Barrel WTI ( ISIN XC000A0G9CM8 WKN nicht bekannt) sei um 2,31 Dollar auf 86,56 Dollar gefallen.Belastet worden seien die Ölpreise durch die in den USA überraschend deutlich gestiegenen Rohöllagerbestände. Die Vorräte hätten laut Energieministerium im Vergleich zur Vorwoche um 3,9 Millionen auf 440,8 Millionen Barrel zugelegt. Analysten hätten nur einen Anstieg um 0,3 Millionen Barrel erwartet. Zudem sei auch die Ölproduktion angestiegen.Belastet worden seien die Preise zuletzt zudem durch enttäuschte Hoffnungen auf eine Lockerung der strengen Corona-Politik Chinas. Die teils drastischen Maßnahmen würden eine erhebliche Belastung für die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt darstellen. Dies dämpfe auch den Ölverbrauch.Als Gegenpol fungiere die Förderpolitik des Erdölverbunds OPEC+. Die rund 20 Länder hätten ihre Produktion zum Monatsbeginn reduziert. Fatih Birol, Chef der Internationalen Energieagentur (IEA), habe den Schritt auf der Klimakonferenz COP27 als "nicht hilfreich" bezeichnet. Der Schritt sei eine Reaktion auf die teils deutlichen Preisabschläge in den vergangenen Monaten - die allerdings auf hohem Niveau erfolgt seien.Die beiden Dividendenperlen bleiben attraktiv, die Stoppkure können bei 4,30 Euro (BP) beziehungsweise 29,50 Euro (Equinor) belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.11.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link