Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,928 EUR -1,04% (24.04.2023, 09:21)



London Stock Exchange-Aktienkurs BP-Aktie:

5,217 GBP -1,57% (24.04.2023, 09:08)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Stock Exchange-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (24.04.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Der Start in die neue Börsenwoche könnte für das Papier des britischen Energieriesen etwas schwieriger werden. Denn von den Rohstoffmärkten gebe es zunächst Gegenwind. So hätten die Ölpreise zu Wochenbeginn an ihre schwache Tendenz in der Vorwoche angeknüpft.In der vergangenen Woche seien die Erdölpreise deutlich unter Druck gestanden. Unter dem Strich hätten die Notierungen um etwa 4 USD nachgegeben. Ausschlaggebend gewesen seien überwiegend schwache Wirtschaftsdaten aus den USA, die neue Konjunktursorgen hervorgerufen hätten.Ein Gegengewicht würden deutliche Produktionskürzungen durch große Förderländer wie Saudi-Arabien darstellen. Allerdings hätten die Rohölpreise ihre Aufschläge, die sie nach der überraschenden Kürzung erzielt hätten, mittlerweile fast vollständig wieder abgegeben.Die zuletzt wieder etwas schwächelnden Ölpreise seien kein Grund zur Sorge. Zum einen stünden die Chancen gut, dass einige wichtige Volkswirtschaften, allen voran China, allmählich wieder Fahrt aufnehmen würden. Dadurch dürfte die Öl-Nachfrage wieder anziehen und die Preise stabiler notieren. Zum anderen würde BP dank der sehr guten Kostenstruktur ohnehin auch mit niedrigeren Ölpreise gut zurechtkommen und voraussichtlich dann ebenfalls noch hochprofitabel wirtschaften können.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: