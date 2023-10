LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

550,00 GBp -1,43% (19.10.2023, 14:03)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (19.10.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Dank des zuletzt stark gestiegenen Ölpreises hätten viele Energie-Aktien erhebliche Gewinne verzeichnen können. Dies gelte auch für die BP-Aktie, die allein in den letzten zwei Wochen um 12% zugelegt habe. Damit stehe sie kurz davor, ein neues Jahreshoch zu erreichen und ein Kaufsignal zu generieren.Es sei allerdings wichtig zu beachten, dass Energie-Aktien aufgrund des Nahost-Konflikts derzeit hochspekulativ seien. Insbesondere die mögliche Einmischung des Irans berge erhebliche Risiken, da das Land ein bedeutender Öl- und Gasproduzent sei und sich an der Straße von Hormus befinde, einer Meerenge, durch die ein Großteil der Öllieferungen aus dieser Region verschifft werde. Sollten die Dinge aber wie gewohnt verlaufen, sei das Erreichen eines neuen Jahreshochs nur noch eine Frage der Zeit. In diesem Fall wäre das nächste Hindernis für die BP-Aktie das Hoch vom 23. April 2019 bei 5,83 GBP (6,70 Euro).Die BP-Aktie sei bereits seit dem 23. September 2020 eine Empfehlung des "Aktionärs" und habe seitdem um 166,9% zugelegt. Investierte Anleger sollten daher weiterhin an dem Titel festhalten. Neueinsteigern biete sich eine Einstiegsgelegenheit beim Erreichen eines neuen Jahreshochs, so Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.10.2023)Börsenplätze BP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:6,323 EUR -1,51% (19.10.2023, 14:17)