Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (06.04.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Oleg Galbur, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unverändert zu kaufen.BP habe im 4. Quartal 2022 einen beeindruckenden operativen Cashflow von USD 13,6 Mrd. (+65% gegenüber dem Vorquartal) erwirtschaftet und seine Nettoverschuldung weiter um 22% gegenüber dem Vorquartal auf USD 21,4 Mrd. gesenkt.Zusätzlich zu den USD 2,75 Mrd., die für Aktienrückkäufe vorgesehen seien, habe BP die Dividende für das 4. Quartal 2022 um 10% auf 6,61 Cents pro Stammaktie erhöht. Das Management habe bekräftigt, dass eine solide Dividende innerhalb des disziplinierten Finanzrahmens von BP oberste Priorität habe. Auf der Grundlage der aktuellen BP-Prognose von USD 60 je Fass Brent gehe das Unternehmen davon aus, dass es in der Lage sein werde, Aktienrückkäufe in Höhe von rund USD 4,0 Mrd. pro Jahr zu tätigen.Das Management habe erklärt, dass das Unternehmen plane, seine Investitionen in die Energiewende zu erhöhen und gleichzeitig weiter in das heutige Energiesystem zu investieren, wobei es auf schnell erschließbare Öl- und Gasressourcen abziele. BP werde neue Investitionen gleichmäßig zwischen kohlenstoffarmen Energien und Öl und Gas aufteilen sowie bis 2030 jeweils bis zu USD 8 Mrd. dafür ausgeben.BP habe sein strategisches Ziel bekräftigt, bis 2050 eine kohlenstofffreie Energieversorgung zu erreichen, was mithilfe kohlenstoffarmer Technologien (erneuerbare Energien, Bioenergie und Elektromobilität) und einer frühen Positionierung in den Bereichen Wasserstoff und Kohlenstoffabscheidung und -speicherung erreicht werden solle.Makroökonomischer Gegenwind, ausgelöst durch ein hohes Zinsumfeld und geopolitische Risiken, könnte sich negativ auf den weltweiten Ölverbrauch bzw. die Ölpreise auswirken.Oleg Galbur, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät die BP-Aktie weiterhin zu kaufen. (Analyse vom 06.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen